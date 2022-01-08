Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, zulmü bırakmadıkça zâlimler topluluğuna hidâyet etmez. Bakara Sûresi: 258 HADİS: Saflarınızı düzgün tutunuz. Çünkü siz melekler gibi saf tutmuş oluyorsunuz. Omuzlarınızı aynı hizaya getiriniz. Aradaki boşlukları kapatınız. Saf tutarken kardeşinizin yer açmanız için eliyle omuzunuza dokunması durumunda yer açınız. Camiü’s-Sağir, No: 794

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