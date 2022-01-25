Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Paralarını faiz karşılığı vererek faizini yiyenler kıyamet günü kabirlerinden şeytan çarpmış gibi çıkarlar. Bunun sebebi onların “Alış veriş de faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Gerçekte Allah alış verişi helâl, faizi haram kılmıştır. Bakara Sûresi: 275 HADİS: Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çokça hatırlayın. Camiü’s-Sağir, No: 815

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