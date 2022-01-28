28 Ocak 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İman edip salih ameller peşinde koşan, namazlarını dosdoğru kılıp zekâtlarını hakkıyla verenlerin mükâfatı da Allah katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
HADİS:
Cuma günü ve gecesi bana salâvat getirin. Çünkü bunu yapana Kıyamet Günü lehinde şahitlikte bulunur ve şefaat ederim.
Camiü’s-Sağir, No: 820
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