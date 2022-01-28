Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İman edip salih ameller peşinde koşan, namazlarını dosdoğru kılıp zekâtlarını hakkıyla verenlerin mükâfatı da Allah katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.

HADİS:

Cuma günü ve gecesi bana salâvat getirin. Çünkü bunu yapana Kıyamet Günü lehinde şahitlikte bulunur ve şefaat ederim.

Camiü’s-Sağir, No: 820