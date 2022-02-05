Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Peygamber, Rabbinden inzal edilen Kur’ân’a inandığı gibi mü’minler de onunla beraber iman ettiler. Onların hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Bakara Sûresi: 285 HADİS: Kur’ân’ı okuyan ve onu ezberleyenlere hürmet edin. Onlara hürmet eden bana hürmet etmiş olur. Camiü’s-Sağir, No: 827

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