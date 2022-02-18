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18 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

18 Şubat 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kalplerinde hastalık bulunanlar muhkem âyetlerle amel etmeyi bırakır da fitne çıkarmak amacıyla anlamı kapalı olan âyetleri yanlış yorumlayarak halkı şüpheye düşürürler.

Âl-i İmran Sûresi: 7

HADİS:

Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, katında kabul edilmeyen amelden, dinlenilmeyen duâdan Sana sığınırım.

Camiü’s-Sağir, No: 844

 

Etiketler: ayet, hadis
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