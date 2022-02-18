Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kalplerinde hastalık bulunanlar muhkem âyetlerle amel etmeyi bırakır da fitne çıkarmak amacıyla anlamı kapalı olan âyetleri yanlış yorumlayarak halkı şüpheye düşürürler. Âl-i İmran Sûresi: 7 HADİS: Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, katında kabul edilmeyen amelden, dinlenilmeyen duâdan Sana sığınırım. Camiü’s-Sağir, No: 844

Okunma Sayısı: 142

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.