Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Mü’minler kâfirlerin kendilerinden iki misli olduklarını gözleriyle görüyorlardı. Allah dilediğine yardım eder ve güç verir. Bunda gerçeği görmek isteyen basiret sahiplerine dersler vardır. Âl-i İmran Sûresi: 13 HADİS: Allah’ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden Sana sığınırım.

Camiü’s-Sağir, No: 851

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