Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kitap ehlinden bir topluluk sizi şaşırtıp dininizden çevirmek istiyor. Halbuki onların kendileri yoldan çıkmışlardır, ama bunun farkında değiller. Âl-i İmran Suresi: 69 HADİS: Allah’ım, bedenime afiyet ver. Kulağıma afiyet ver. Gözüme afiyet ver. Allah’ım, küfrân-ı nimet ve fakirlikten Sana sığınırım. Allah’ım, kabir azâbından Sana sığınırım. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 887

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