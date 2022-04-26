Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah kendisine kitap, peygamberlik ve hikmet verdikten sonra hiçbir beşerin, insanlara “Allah’ı bırakıp bana kulluk edin!” demesi düşünülemez. Aksine “Öğrettiğiniz ve okuduğunuz Kitap üzere Allah’a halis kullar olunuz” der.

Âl-i İmran Suresi: 79

HADİS:

Allah’ım, Senden iman içerisinde bir sıhhat, güzel ahlâk içerisinde bir iman, neticesinin kurtuluş olacağı bir başarı, Senden gelecek bir rahmet, afiyet, bağışlanma ve hoşnutluk diliyorum.



Camiü’s-Sağir, No: 895