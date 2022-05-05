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5 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

05 Mayıs 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İman etmelerinden, peygamberin hak olduğuna şahitlik etmelerinden ve kendilerine apaçık deliller gelmesinden sonra inkâr eden bir topluluğu Allah nasıl hidâyete erdirsin? Allah zalimleri hak ve hidâyete erdirmez.

Âl-i İmran Suresi: 86

HADİS:

Allah’ım, Senden fazl ve rahmetini istiyorum. Şüphesiz bunlar sadece Senin elindedir.

Camiü’s-Sağir, No: 902

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