Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İmandan sonra yeniden küfre dönüp kâfir olan ve küfürlerini arttırarak ölenlerin (azabı gördükten sonra) pişmanlıkları ve tevbeleri asla kabul edilmez. Onlar dalâlette olanların ta kendileridir. Âl-i İmran Suresi: 90 HADİS: Allah’ım, günah ve hatalarımın tamamını bağışla. Allah’ım beni yücelt. Yaralarımı sar. Bana güzel amel ve huyların yolunu göster...

Camiü’s-Sağir, No: 904

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