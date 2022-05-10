Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim Allah adına yalan uydurursa onlar zalimlerin ta kendileridir. Âl-i İmran Suresi: 94 HADİS: Allah’ım... Senden tükenmeyen bir nimet diliyorum. Senden bitmeyen bir sevinç diliyorum. Kazana rızayı Senden istiyorum. Senden ölümden sonra rahat bir hayat diliyorum.

Camiü’s-Sağir, No: 905

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