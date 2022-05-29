Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yahudî ve Hıristiyanlar size eziyet ve sıkıntıdan başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşacak olsalar arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım eden de olmaz. Âl-i İmran Suresi: 111 HADİS: Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok hatırlayınız.

Camiü’s-Sağir, No: 926

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