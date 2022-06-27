Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın sizleri çeşitli imtihanlara tâbi tutmasının hikmetlerinden birisi de iman edenlerin günahlarını temizleyip münafıkları mü’minlerden ayırması ve kâfirleri azaltarak yavaş yavaş mahvetmesidir. Âl-i İmran Suresi: 141 HADİS: Dikkat edin! Sözünden dönenin en büyüğü, idarecinin verdiği sözden dönmesidir. Dikkat edin, insanların korkusu, kişiyi bildiği gerçeği söylemekten sakın alıkoymasın. Camiü’s-Sağir, No: 935

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