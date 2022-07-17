Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah sizin kalplerinizi imtihan etmek, kalplerinizdeki iman ve ihlâsın derecesini ortaya çıkarmak için size bu musibeti verdi. Allah göğüslerinizde sakladıklarınızı en iyi bilendir. Âl-i İmran Suresi: 154 HADİS: Şeytanın vesvesesi ile en az yaklaşabildiği saf birinci saftır. Camiü’s-Sağir, No: 951

Okunma Sayısı: 164

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.