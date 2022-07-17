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17 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

17 Temmuz 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Allah sizin kalplerinizi imtihan etmek, kalplerinizdeki iman ve ihlâsın derecesini ortaya çıkarmak için size bu musibeti verdi. Allah göğüslerinizde sakladıklarınızı en iyi bilendir.

Âl-i İmran Suresi: 154

HADİS:

Şeytanın vesvesesi ile en az yaklaşabildiği saf birinci saftır.

Camiü’s-Sağir, No: 951

Etiketler: ayet, hadis
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