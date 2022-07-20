Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gerçekte yaşatan da, öldüren de Allah’tır. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür. Âl-i İmran Suresi: 156 HADİS: Allah, bid’atını terk edinceye kadar hiçbir bid’atçının tevbesini kabul etmez.

Camiü’s-Sağir, No: 954

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