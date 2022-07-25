Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah size yardım ederse, size galip gelecek yoktur; eğer sizi yardımsız bırakıverirse, Ondan başka size yardım edecek kimdir? İnananlar yalnız Allah’a güvensinler. Âl-i İmran Suresi: 160 HADİS: Allah gökten insanlara bir felâket indirdiğinde bu, mescidleri maddeten ve manen imar eden kimselerden uzak tutulur.

Camiü’s-Sağir, No: 962

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