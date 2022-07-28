Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın rızasını arayanlar ise Allah katında yüksek mertebededirler. Allah o mü’minlerin amellerini de hakkıyla görür ve mükâfatlandırır. Âl-i İmran Suresi: 163 HADİS: Allah, Mûsa’ya kendisiyle konuşma, bana ise zâtını görme nimetini verdi. Ve beni şefaat makamı olan Makam-ı Mahmud ve insanların başına varacakları Kevser Havuzunu vermekle üstün kıldı. Camiü’s-Sağir, No: 968

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