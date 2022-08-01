01 Ağustos 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O münafıklara “Gelin, Allah yolunda savaşın veya bizi savunun” denildiği zaman onlar “Biz savaşmayı bilseydik size uyardık!” dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakın idiler.
Âl-i İmran Suresi: 167
HADİS:
Allah bana Ashabımdan hususî olarak dört kişiyi sevdiğini bildirip, benim de onları sevmemi emretti. Bunlar: Ali bin Ebu Tâlib, Mikdad ibni Esved, Selmân-ı Fârisî ve Ebu Zer’dir.
Camiü’s-Sağir, No: 971
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