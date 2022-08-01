Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O münafıklara “Gelin, Allah yolunda savaşın veya bizi savunun” denildiği zaman onlar “Biz savaşmayı bilseydik size uyardık!” dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakın idiler.



Âl-i İmran Suresi: 167

HADİS:

Allah bana Ashabımdan hususî olarak dört kişiyi sevdiğini bildirip, benim de onları sevmemi emretti. Bunlar: Ali bin Ebu Tâlib, Mikdad ibni Esved, Selmân-ı Fârisî ve Ebu Zer’dir.



Camiü’s-Sağir, No: 971