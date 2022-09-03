03 Eylül 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Rabbimiz! Elçilerinle bize vaad ettiğin Cenneti ve saadet-i ebediyeyi bize ver. Bizi kıyamet gününde perişan etme! İnanıyoruz ki Sen vaadinden asla dönmezsin” diye dua ederler.
Âl-i İmran Suresi: 194
HADİS:
Kim bir iyilik yapmayı düşünür, sonra da yapamazsa Allah ona tam bir sevap yazar. Eğer o iyiliği düşünür de, düşündüğünü gerçekleştirirse, Allah, Kendi katında on, yedi yüz ve çok daha fazla sevap yazar.
Camiü’s-Sağir, No: 1009
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