Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Rabbimiz! Elçilerinle bize vaad ettiğin Cenneti ve saadet-i ebediyeyi bize ver. Bizi kıyamet gününde perişan etme! İnanıyoruz ki Sen vaadinden asla dönmezsin” diye dua ederler.

Âl-i İmran Suresi: 194

HADİS:

Kim bir iyilik yapmayı düşünür, sonra da yapamazsa Allah ona tam bir sevap yazar. Eğer o iyiliği düşünür de, düşündüğünü gerçekleştirirse, Allah, Kendi katında on, yedi yüz ve çok daha fazla sevap yazar.



Camiü’s-Sağir, No: 1009