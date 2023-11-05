Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Resulüm, “Kitapları ve Kur’ân’ı inzal eden Allah’tır” de, sonra bırak o müşrikleri daldıklarıçamurda debelenip dursunlar. En’am Suresi: 91 HADİS: Bana on ayet indi ki, kim hakkını vererek onları okursa Cennete girer: Bu, Mü’minûn Suresi’nin ilk on ayetidir. Camiü’s-Sağir, No: 1486

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