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5 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

05 Kasım 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Resulüm, “Kitapları ve Kur’ân’ı inzal eden Allah’tır” de, sonra bırak o müşrikleri daldıklarıçamurda debelenip dursunlar.

En’am Suresi: 91

HADİS:

Bana on ayet indi ki, kim hakkını vererek onları okursa Cennete girer: Bu, Mü’minûn Suresi’nin ilk on ayetidir.

Camiü’s-Sağir, No: 1486

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