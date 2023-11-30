Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Şeytanlar onlara işlemekte oldukları kötülüklerini hoş ve güzel göstermeye devam eder. En’am Suresi: 113 HADİS: Size Sahabîlerimi ve onları izleyen nesli tavsiye ederim. Sonra yalan yaygınlaşacak. Öyle ki, yemin etmesi istenmeden kişi yemin edecek... Camiü’s-Sağir, No: 1512

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