Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Çokları bir şey bilmedikleri halde kendi zanlarına dayanarak halkı dalâlete sevk ederler. Allah haddini aşanları çok iyi bilir. En’am Suresi: 119 HADİS: Allah huzurunda ilk dâvâlaşacak olan birbirlerinin hakkını gözetmeyen iki komşudur. Camiü’s-Sağir, No: 1521

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