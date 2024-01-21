Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz nice beldeler helâk ettik ki, azâbımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uykusunda iken ansızın geliverdi. A’râf Suresi: 4 HADİS: Küçük görülen günahlardan sakının.... Birike birike sahibini helâke götürür. Camiü’s-Sağir, No: 1586

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