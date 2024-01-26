Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz sizi yeryüzünde yerleştirip orada sizin için geçim vasıtaları yarattık. Siz ise pek az şükrediyorsunuz. A’râf Suresi: 10 HADİS: Hasedden sakının! Çünkü Âdem’in iki oğlundan birisinin diğerini öldürmesi hased yüzündendir. Camiü’s-Sağir, No: 1593

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