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27 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

27 Ocak 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz sizi yarattık, sonra size bir suret verdik, sonra da meleklere, “Âdem’e secde edin” dedik. Onlar da secde ettiler-İblis müstesnâ.

A’râf Suresi: 11

HADİS:

Tamahkârlıktan sakının! Çünkü o peşinen fakirliktir.

Camiü’s-Sağir, No: 1594

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