Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz sizi yarattık, sonra size bir suret verdik, sonra da meleklere, “Âdem’e secde edin” dedik. Onlar da secde ettiler-İblis müstesnâ. A’râf Suresi: 11 HADİS: Tamahkârlıktan sakının! Çünkü o peşinen fakirliktir.

Camiü’s-Sağir, No: 1594

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