Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Ey Rabbimiz!... Eğer Sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz elbette hüsrana düşenlerden oluruz.”

A’râf Suresi: 23

HADİS:

Hastayı ziyaret eden bir kimse, Allah’ın rahmetine dalar. Hastanın yanında oturan kimseyi de rahmet kaplar.

Camiü’s-Sağir, No: 1606