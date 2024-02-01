01 Şubat 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Ey Rabbimiz!... Eğer Sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz elbette hüsrana düşenlerden oluruz.”
A’râf Suresi: 23
HADİS:
Hastayı ziyaret eden bir kimse, Allah’ın rahmetine dalar. Hastanın yanında oturan kimseyi de rahmet kaplar.
Camiü’s-Sağir, No: 1606
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