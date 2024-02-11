Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...De ki: Bu nimetler dünya hayatında iman edenler içindir; kâfirler de o arada istifade ederler. A’râf Suresi: 32 HADİS: Allah’tan korkunuz ve mal edinmede aç gözlülük yapmaktan sakınınız, güzelce davranınız. Camiü’s-Sağir, No: 1634

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