Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Onlar (kâfirler) kendilerini hüsrâna atmışlardır ve uydurdukları ilâhlar da onları bırakıp gitmiştir. A’râf Suresi: 53 HADİS: İslâm, Müslüman olmadan önce işlenen günahları siler. Camiü’s-Sağir, No: 1657

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