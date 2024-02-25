Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İyi bilin ki, yaratmak da Ona aittir, yarattıklarının tedbir ve idaresi de. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şânı ne yücedir!

A’râf Suresi: 54 HADİS: İktisad geçimin yarısıdır. Güzel ahlâk da dinin yarısıdır. Camiü’s-Sağir, No: 1660

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