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25 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

25 Şubat 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İyi bilin ki, yaratmak da Ona aittir, yarattıklarının tedbir ve idaresi de. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şânı ne yücedir!

A’râf Suresi: 54

HADİS:

İktisad geçimin yarısıdır. Güzel ahlâk da dinin yarısıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 1660

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