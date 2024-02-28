Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın rahmeti, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlara muhakkak ki pek yakındır. A’râf Suresi: 56 HADİS: Bütün işler, hayır olanı da, şer olanı da Allah’tandır. Camiü’s-Sağir, No: 1672

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