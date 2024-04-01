Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki Biz, düşünüp ibret alsınlar diye, Firavunun kavmini yıllarca kuraklık ve kıtlığa uğrattık. A’raf Suresi: 130 HADİS: Oruç sabrın yarısıdır. Temizlik de imanın yarısıdır. Camiü’s-Sağir, No: 1828

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