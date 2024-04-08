Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rahmetim her şeyi kaplamıştır; onu emir ve yasaklarımıza karşı gelmekten sakınan, zekâtlarını veren ve âyetlerimize iman edenlere nasip edeceğim. A’raf Suresi: 156 HADİS: Cehennem ateşinden yarım hurmayla da olsa korununuz. Eğer onu bulamazsanız hoş bir sözle bunu yapınız. Camiü’s-Sağir, No: 84

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