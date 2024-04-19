Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz kötülükten sakındıranları kurtarıp, zulmedenleri ise, Allah’a itaatten çıkmakta ısrar etmeleri yüzünden, şiddetli bir azapla yakaladık. A’raf Suresi: 165 HADİS: Rızkı kazanmada ve ihtiyaçlarınızı karşılamada sabahın erken saatlerini tercih ediniz. Sabahın erken saatlerinde bereket ve başarı vardır. Camiü’s-Sağir, No: 1692

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