Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Âhiret yurdu, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınan takvâ sahipleri için daha hayırlıdır. Hâlâ akıl etmez misiniz? A’raf Suresi: 169 HADİS: Kişi değiştirmeye güç yetiremediği bir şey görünce, Allah’a bundan hoşlanmadığını bildirmesi onu kurtarmaya yeter. Camiü’s-Sağir, No: 1693

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