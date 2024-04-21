Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kitâba sımsıkı sarılan ve namazı dosdoğru kılanlara gelince: Muhakkak ki Biz, iyiliğe çalışanların mükâfâtını asla zâyi etmeyiz. A’raf Suresi: 169 HADİS: İman açısından kişinin şöyle demesi kişiye yeter: Rab olarak Allah’tan, peygamber olarak Muhammed’den [asm], din olarak İslâm’dan razı oldum. Camiü’s-Sağir, No: 1694

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