Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Muhakkak ki, Rabbinin katında bulunan melekler, büyüklük taslayıp da Ona ibadet etmekten geri kalmazlar; Onu tesbih eder ve Ona secde ederler.

A’raf Suresi: 206

HADİS:

İnsanların gelip geçtiği yoldan taşı, dikeni ve kemiği kaldırman senin için bir sadakadır.

Camiü’s-Sağir, No: 1748