24 Mayıs 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Muhakkak ki, Rabbinin katında bulunan melekler, büyüklük taslayıp da Ona ibadet etmekten geri kalmazlar; Onu tesbih eder ve Ona secde ederler.
A’raf Suresi: 206
HADİS:
İnsanların gelip geçtiği yoldan taşı, dikeni ve kemiği kaldırman senin için bir sadakadır.
Camiü’s-Sağir, No: 1748
Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.