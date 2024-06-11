Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hatırlayın ki, siz yeryüzünde az ve zayıf halde idiniz ve insanların her an sizi imhâ etmesinden korkuyordunuz. Sonra Allah sizi Medine’de yerleştirdi... Enfâl Suresi: 26 HADİS: Kur’ân’ı sık sık tekrar etmek suretiyle hatırda tutunuz.

Camiü’s-Sağir, No: 1780

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