Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, habis kâfirleri tertemiz mü’minlerden ayırd eder ve o habisleri üst üste yığıp hepsini birden Cehenneme atar. Enfâl Suresi: 37 HADİS: İlim öğreniniz. İlim için de ağırbaşlı ve vakur olmayı öğreniniz. İlim aldığınız kimseye karşı tevazu gösteriniz. Camiü’s-Sağir, No: 1787

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