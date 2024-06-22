Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kâfirlere şunu söyle ki, eğer inkârlarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanır.

Enfâl Suresi: 38 HADİS: Öğrenmek istediğinizden neyi öğrenirseniz öğreniniz, bildiklerinizle amel etmedikçe, Allah sizi bundan faydalandırmaz. Camiü’s-Sağir, No: 1788

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