Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Enfâl Suresi: 42 HADİS: Kimin en büyük kaygısı ahiret ise Allah onun işini toparlar, gönlünü zengin eder. Camiü’s-Sağir, No: 1795

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