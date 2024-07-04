Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helâk ederek Firavun kavmini denizde boğduk. Enfâl Suresi: 54 HADİS: Öyle idareciler gelecek ki istediklerini söyleyecekler, fakat kimse ses çıkarmayacak. Bunlar birbiri peşi sıra Cehenneme yuvarlanacaklar. Camiü’s-Sağir, No: 1803

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