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7 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

07 Temmuz 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizden sabreden yüz kişi olsa, kâfirlerden bin kişiye galip gelir. Çünkü onlar anlayıştan mahrum bir topluluktur.

Enfâl Suresi: 65

HADİS:

Muhacirlerin en üstünü, Allah’ın yasak kıldığı şeylerden kaçanlardır.

Camiü’s-Sağir, No: 1807

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