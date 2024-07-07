Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizden sabreden yüz kişi olsa, kâfirlerden bin kişiye galip gelir. Çünkü onlar anlayıştan mahrum bir topluluktur. Enfâl Suresi: 65 HADİS: Muhacirlerin en üstünü, Allah’ın yasak kıldığı şeylerden kaçanlardır. Camiü’s-Sağir, No: 1807

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.