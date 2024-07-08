Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Siz dünyanın geçici menfaatini istiyorsunuz; Allah ise size ahiret sevabını nasip etmek ister. Allah’ın kudreti her şeye galiptir. Enfâl Suresi: 67 HADİS: İlim konusunda cimri davranmayın ve başkalarına öğretmekten geri durmayın. Onu birbirinizden gizlemeyin. Camiü’s-Sağir, No: 1808

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