Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah ise nurunu tamamlamaktan başka bir şeye râzı olmaz–kâfirler isterse hoşlanmasınlar. Tevbe Suresi: 32 HADİS: Mütevazı olunuz. Fakirlerle oturup kalkınız ki Allah’ın rahmetine mazhar büyük kullarından olasınız ve kibirden kurtulasınız. Camiü’s-Sağir, No: 1813

Okunma Sayısı: 321

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.