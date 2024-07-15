Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bütün dinlerin üzerine yüceltmek için Resulünü hidâyet ve hak din ile gönderen de Odur–müşrikler isterse hoşlanmasınlar. Tevbe Suresi: 33 HADİS: Kendilerinden ilim öğrendiğiniz kimselere karşı mütevazı davranınız. İlim öğrettiklerinize de alçakgönüllülük gösteriniz... Camiü’s-Sağir, No: 1814

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