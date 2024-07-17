Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gökleri ve yeri yarattığı gün, Allah katında ayların sayısı on iki olarak Levh-i Mahfuzda yazılmıştır. Tevbe Suresi: 36 HADİS: Dikkat ve temkinle hareket etmek, iktisat ve güzel haslet peygamberliğin yirmi dört parçasından bir parçadır. Camiü’s-Sağir, No: 1818

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