Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bilin ki Allah, emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınan takvâ sahipleriyle beraberdir. Tevbe Suresi: 36 HADİS: Dikkat ve temkinle hareket etmek Allah’tan, acelecilik ise şeytandandır. Camiü’s-Sağir, No: 1819

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