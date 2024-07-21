Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kâfirler onu yurdundan çıkardıklarında, mağaradaki iki kişiden biri olduğu halde o, yanındaki dostuna “Üzülme,” diyordu, “Allah bizimle beraberdir.” Tevbe Suresi: 40 HADİS: Doğru söyleyen tüccar Cennetin hiçbir kapısında bekletilmez. Camiü’s-Sağir, No: 1822

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