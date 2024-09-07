Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bize kavuşmayı ümit etmeyenleri azgınlıkları içinde bırakıveririz de bocalayıp dururlar. Yûnus Suresi: 11 HADİS: Bir şeyi aşırı sevmen, seni ona karşı kör ve sağır yapar.

Camiü’s-Sağir, No: 1948

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