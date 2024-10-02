Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

[İnkâr edenler,] seni yalanlamaya devam ederlerse de ki: Benim yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız sizedir.

Yûnus Suresi: 41

HADİS:

Nerede olursanız olun bana salâvat getirin. Şüphesiz, salâvatlarınız bana ulaşır.

Camiü’s-Sağir, No: 1990