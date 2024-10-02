02 Ekim 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
[İnkâr edenler,] seni yalanlamaya devam ederlerse de ki: Benim yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız sizedir.
Yûnus Suresi: 41
HADİS:
Nerede olursanız olun bana salâvat getirin. Şüphesiz, salâvatlarınız bana ulaşır.
Camiü’s-Sağir, No: 1990
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